أكبر شاشة على الإطلاق.. تسريب معلومات عن هواتف iPhone 16  Pro

أكد الصحفي والخبير التقني مارك جورمان من وكالة بلومبرج الاقتصادية أن هواتف آيفون 16 برو سيتم طرحها بأكبر شاشة على الإطلاق تطلقها آبل.

ووفقا لتقرير من وكالة بلومبرج الاقتصادية، فإن أحجام شاشات طرازات iPhone 16 Pro، ستكون أكبر من المعتاد والمألوف بحوالي "بضع أعشار من البوصة قطريًا"، وهو ما يعني أنها أكبر شاشة تطلقها العلامة التجارية مع هواتفها الذكية.

ومن المقرر أن تطلق Apple سلسلة هواتفها iPhone 15 خلال الأشهر القليلة القادمة، لكن هذا لا يعني توقف التسريبات عن الجيل التالي من iPhone الأغلى سعرا في العالم، بعد التمسك بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5: 9 لبضعة أجيال ، ويبدو أن "آبل" تتجه نحو نسبة عرض إلى ارتفاع أطول لسلسلة iPhone 16 Pro موديل 2024.

روس يونغ

ووفقًا للمحلل التقني الشهير روس يونغ ، فإن أجهزة iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max من المقرر الكشف عنها رسميا في وقت ما العام المقبل، وستكون مزودة بشاشات 6.2 بوصة و 6.8 بوصة، وسيتم عمل ذلك من خلال زيادة طفيفة في نسبة العرض إلى الارتفاع ، على الرغم من أن نسبة العرض إلى الارتفاع الجديدة لم يتم الكشف عنها حتى الآن حتى مع التسريبات.

ويعد التغيير في نسبة العرض إلى الارتفاع وقطر العرض أحد أكبر التغييرات التي طرأت على عائلة الآيفون iPhone في السنوات الأخيرة التي تشتهر بملامحها ولغة تصميمها المميزة وتحتفظ ببصمتها الخاصة.

ومع ذلك ، فإن نسبة العرض إلى الارتفاع 20: 9 أو حتى 20.5: 9 ستغير ديناميكيات التعامل مع iPhone خاصة بالنسبة للعملاء المخلصين للعلامة التجارية، الذين اعتادوا على شاشة آيفون بشكل معين لسنوات طويلة، خاصة في إصدار Pro Max الذي يتصدر النطاق في التشكيلة.

وتعد الشاشات الأطول مناسبة بشكل أفضل للمحتوى الرأسي ، كما أنها تجعل من السهل الإمساك بالهاتف بيد واحدة والتعامل معه وذلك بفضل عرضه الضيق.

ومن المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة أن تظهر مزيد من التسريبات الخاصة بالسلسلة الجديدة آيفون 16 موديل 2024.