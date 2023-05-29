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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة غير سارة لمنتظري آيفون iPhone 15 Pro Max .. تفاصيل

هاتف آيفون القادم
هاتف آيفون القادم من شركة آبل iPhone 15 Pro Max

كشفت تسريبات جديدة أن هاتف آيفون القادم من شركة آبل iPhone 15 Pro Max سيحصل على نفس الكاميرا وتقنية العرض التي حصل عليها سابقه iPhone 14 Pro Max، الأمر الذي قد يصيب منتظري الهاتف بالصدمة بعدما أفادت تسريبات سابقة أنه سيضم تحسينات كبيرة. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإنه على عكس التسريبات السابقة سيحافظ هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max مع مستشعر IMX803 بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة 1/1.28 ، والموجودة بالفعل في طرازي هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max. 

 

وفقا للموقع فإن هذه التسريبات قد تكون بمثابة خيبة أمل لأولئك الذين كانوا يتوقعون كاميرا رئيسية جديدة تعتمد على مستشعر Sony IMX903, 1 ، من المفاجآت الصادمة أيضا فإن هاتف iPhone 15 Pro Max يبدو أنه سيستمر في استخدام تقنية الشاشة M12 OLED الموجودة في الجيل الحالي.  
 

وعلى الرغم من أن حجم الشاشة سيختلف قليلاً ، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع أقصر يبلغ 159.8 مم مقارنةً بهاتف iPhone 14 Pro Max قياس 160.7 مم وعرض أضيق قليلاً يبلغ 76.7 مم بدلاً من 77.6 مم ، إلا أن التفاصيل المتعلقة بأبعاد العرض الدقيقة لم تظهر بعد ليتم تأكيده.

 

أما بالنسبة للتحسينات الجديدة فإن التسريبات تشير إلى أن هاتف iPhone 15 Pro Max سيقدم واحدة من أكثر الميزات التي تم الحديث عنها وهي كاميرا بيريسكوب المقربة ، والمتوقع أن تكون حصرية لطراز Pro Max فقط، كما أنه من المتوقع أن تقدم هذه الكاميرا تكبيرًا بصريًا 6x ، مما يعزز قدرات التقريب في الهاتف.

 

ومن المتوقع أن تتخلى هواتف  iPhone 15 Pro عن أزرار الصوت والطاقة، حيث سيتم استخدام محركي Taptic إضافيين لإعطاء ردود فعل لمسية عند الضغط على الأزرار، دون أن تتحرك الأزرار فعليًا، وأيضا التحول من منفذ شحن من نوع USB-C بدلا من منفذ Lightning . 

 

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