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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر .. هذا هو السبب الرئيسي لنفاد بطارية آيفون .. وإليك الحل

نفاد بطارية آيفون
نفاد بطارية آيفون

كشف تقرير أن مستخدمى هواتف آيفون يشتكون من نفاد بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد، حيث أن السبب يرجع إلى قيامهم بإجراء تثبيت التحديثات الدورية من شركة آبل بطريقة ليست سليمة إلى حد كبير مما يجعلهم يواجهون هذه المشكلة. 

وبحسب موقع TechRadar فإن أحدث إصدار لهواتف آيفون iOS 16.5  أصبح متاحا من قبل شركة آبل للمستخدمين منذ أيام، إلا أن المستخدمون واجهوا مشكلة في استنزاف البطارية بشكل أسرع من المعتاد بعد تثبيت التحديث على هواتفهم، وهو أمر كثيرا ما يحدث للمستخدمين. 

وفقا للموقع فإن الفوارق المزعجة للبطارية أمر طبيعي تمامًا، وعندما تقوم شركة آبل أو أي شركة  مطورة للبرامج بدفع تحديثات نظام التشغيل الرئيسية، فغالبًا ما تحتاج الهواتف إلى إعادة فهرسة البيانات وإعادة ضبط إعدادات البطارية ، مما يؤدي بدوره إلى استنزاف البطارية بشكل سريع. 

وفي هذه الحالة تعد مشكلة استنزاف البطارية أمرا طبيعيا ويجب أن تعالج نفسها في غضون أيام قليلة بعد حدوثها لأول مرة، وبالتالي ستعاني بطارية الهاتف بشكل مؤقت حتى تعود إلى طبيعتها مرة أخرى، ولا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بالضرر طويل المدى. 

وينصح الموقع بضرورة  التوجه إلى الإعدادات ، ثم البطارية ، ثم Battery Health للتحقق من أي تحذيرات رسمية تتعلق بالبطارية. 

كما يجب تفعيل ميزة الشحن المحسن للبطارية من خلال : تحديد الإعدادات ثم البطارية ثم  صحة البطارية ثم شحن البطارية المحسن Optimized Battery Charging، والتي تعمل بنظام التشغيل iOS 13 والإصدارات الأحدث. 

هواتف آيفون مستخدمو هواتف آيفون شركة ابل استنزاف البطارية بطارية آيفون

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