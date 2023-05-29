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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قاوم حتى 12 شهرا تحت المياه وعاد بكامل قوته.. قصة طراز آيفون غير قابل للغرق

قصة طراز آيفون غير
قصة طراز آيفون غير قابل للغرق

في مفارقة عجيبة استطاع هاتف آيفون البقاء على قيد الحياة والصمود لمدة 12 شهرا كاملة تحت الماء دون أن يتعرض للتلف، والأعجب من ذلك أنه عمل بكامل قوته كأنه لم يتعرض للماء أو السقوط على الإطلاق. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن ناد للغوص في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية، استعاد أحد طرز هواتف آيفون، والذي قضى ما يقرب من عام مغمورًا تحت الماء ، ليكتشف العاملون  بعد ذلك أنه لا يزال من الممكن تشغيله واستخدامه دون أي مشاكل ملحوظة.       

 

ترجع القصة إلى أكثر من 12 شهرا عندما أسقطت إحدى خريجات جامعة ويسكونسن هاتفها الآيفون في الماء عن طريق الخطأ أثناء ركوب القوارب مع الأصدقاء خلال صيف عام 2022.  

 

ومع عمليات تنظيف البيئة في بحيرة ميندوتا، يواجه العاملون في نادي Four Lakes SCUBA Club مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية أثناء مساعيهم تحت الماء. وعادة ما تفشل هذه لهواتف في العمل بمجرد إحضارها إلى الشاطئ ويتم إجراء محاولات لشحنها. 

 

ومع ذلك ، أثبت أحد طرز آيفون والذي تم اكتشافه أنه استثناء، حيث أوضحت إيلين إيفانز ، رئيسة النادي أنه أثناء محاولتهم شحن الهاتف الذي تم استرداده ، فوجئوا برؤية شاشته تضيء ، مما يشير إلى وجود علامات على أنه سليم ويعمل بشكل طبيعي. 

 

وقم النادي بإرسال الهاتف للسلطات المحلية، لتتبع المالك الشرعي لهاتف الآيفون الذي تم العثور عليه سليما، وبفضل البيانات الداخلية المخزنة على الهاتف، نجحوا في التعرف على مالكة الهاتف وإرساله إليها. 

وفقا للموقع فإنه بالنظر إلى تصميم الهاتف من الخارج والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ، يبدو الهاتف أحد طرز آيفون الحديثة، حيث قد يكون iPhone 12 Pro أو iPhone 13 Pro ، لكن التفاصيل المتعلقة بالطراز بشكل محدد والمواصفات الفنية له تظل غير معلنة. 

 

 

 

آيفون غير قابل للغرق iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro طرز هواتف آيفون مدينة ماديسون ولاية ويسكونسن

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