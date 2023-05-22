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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل آبل.. هواوي تقدم ساعتها الجديدة بخاصية قياس السكر في الدم

Huawei
Huawei

تزايدت أهمية الميزات المتعلقة بالصحة في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء لتصبح مجالا تنافسيا محموما بين مختلفة شركات التكنولوجيا، وترددت شائعات منذ فترة مفادها أن شركة آبل Apple الأمريكية في طريقها لإضافة ميزة جديدة مع ساعاتها الذكية Apple Watch تتعلق بمراقبة نسبة السكر في الدم.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina يبدو أن  هواوي  Huawei الصينية تحدت آبل ونجحت في رهانها على إضافة الميزة الجديدة قبل الشركة الأمريكية الرائدة، حيث تتميز ساعة هواوي ووتش Huawei Watch 4 التي تم إزاحة الستار عنها مؤخرًا بميزة رائدة تكشف عن مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم ، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في التكنولوجيا الصحية القابلة للارتداء.

Huawei 

وتعد ساعة "هواوي" الجديدة مفيدة بشكل خاص للمرضى المصابين بداء السكري ، خاصة وأن التحكم في مستويات السكر في الدم أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم. ويعتمد مرضى السكر على إجراء اختبارات الدم التقليدية والمؤلمة والمكلفة باستخدام أجهزة قياس السكر بشكل يومي. 

ويقدم اختراع هواوي الجديد حلا سحريا بالنسبة لمرضى السكر وبديلاً غير مؤلمة يراقب مستويات السكر في الدم من خلال تحليل شامل لعشرة مؤشرات صحية حيوية في 60 ثانية فقط، وتقدم تنبيهات لمرتدي السوار في الوقت المناسب لمساعدة المستخدمين على اتخاذ القرارات الصحيحة بالنسبة لنظامهم الغذائي ومعدل تناول السكر.

جاء اختراع  هواوي  الجديد نتيجة التعاون البحثي المكثف مع المؤسسات الطبية ذات السمعة الطيبة، وتم دمج التقنية الجديدة بعد اختبارات صارمة لأكثر من 800000 عينة لقياس السكر في الدم على مدى 100000 ساعة.

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هواوي تقدم سلسلة ساعات ذكية يمكنها تقييم مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم

 طورت Huawei نظامًا دقيقًا وموثوقًا لمراقبة المعدلات الحيوية للجسم، حيث تتعقب Huawei Watch 4 معدل ضربات القلب والمؤشرات الرئيسية الأخرى لتقييم مخاطر ارتفاع السكر في الدم.

وتقتصر هذه الميزة حاليا على الساعات المباعة في الصين فقط لكن من المتوقع أن تصل لباقي الأسواق في القريب العاجل.

وتتميز ساعة Huawei Watch 4 بشاشة عرض نوع AMOLED مقاس 1.5 بوصة وتعمل بنظام تشغيل HarmonyOS 3.1 وبها حزمة كاملة من الأدوات الصحية لمراقبة جسمك، منها نسبة الأكسجين في الدم وتحليل مخطط القلب الكهربائي (ECG).

و يوفر الجهاز عمر بطارية يصل إلى ثلاثة أيام ومقاوم للماء حتى 5ATM.

هواوي آبل Apple Huawei apple watch قياس السكر في الدم

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