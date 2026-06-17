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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
رنا عصمت

شاركت مريم ابنة الفنانة غادة عادل ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها رفقة والدتها.

وتألقت غادة عادل بإطلالة انيقة ومميزة ، مرتدية فستانا باللون الاسود.

وكشفت الفنانة غادة عادل عن تجربتها مع فقدان الوزن،و الأسباب التي دفعتها إلى البحث عن وسيلة تساعدها على استعادة رشاقتها بعد زيادة ملحوظة في وزنها.

وأوضحت غادة عادل أن وزنها وصل إلى نحو 76 أو 77 كيلوجرامًا، وهو ما تسبب لها في حالة من عدم الرضا، خاصة مع طبيعة عملها التي تتطلب الحفاظ على لياقتها ومظهرها أمام الجمهور.

وأشارت إلى أنها استعانت بحقن التخسيس لفترة تحت إشراف طبي، إلى جانب الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، مؤكدة أن هذه العوامل مجتمعة ساعدتها على تحقيق نتائج واضحة في وقت قصير.

وأضافت أن رحلتها مع إنقاص الوزن أسفرت عن فقدان نحو 16 كيلوجرامًا خلال ثلاثة أشهر، لينخفض وزنها إلى حوالي 61 كيلوجرامًا، لافتة إلى أن الحفاظ على النتيجة يتطلب الاستمرار في اتباع نمط حياة صحي وعدم الاعتماد على الحقن وحدها.

وأكدت غادة عادل أن أي وسيلة لفقدان الوزن يجب أن تكون تحت إشراف طبي متخصص، مشددة على أهمية مراعاة الحالة الصحية لكل شخص قبل استخدام حقن التخسيس أو أي وسائل أخرى لإنقاص الوزن.

وأثارت تصريحات الفنانة تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، خاصة مع الانتشار الكبير لحقن التخسيس خلال الفترة الأخيرة، حيث حرصت على توضيح أن النجاح في فقدان الوزن لا يرتبط بالعلاج فقط، بل يعتمد بشكل أساسي على تغيير العادات اليومية والالتزام بنظام حياة متوازن.

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