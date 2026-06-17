أيام قليلة .. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

صرح ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، بأنه حتى الآن تجري أعمال المراجعة ورصد الدرجات لطلاب الشهادة الإعدادية ومن المقرّر أن تعلن النتيجة خلال أيام قليلة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم الانتهاء من كافه تلك الأعمال خلال الفترة الزمنية المقررة لأعمال التصحيح والمراجعة والرصد للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026، تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها في موعدها المحدد، بما يضمن خروجها بالدقة والجودة المطلوبة، ويعكس حجم الجهود المبذولة لخدمة الطلاب.

مؤكدًا ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والحيادية أثناء أعمال التصحيح، والتأني في تقدير الدرجات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا وفق مستوى أدائه الحقيقي دون زيادة أو نقصان