بسبب التلاعب بالمباريات.. اعتقال لاعب كوت ديفوار قبل كأس العالم

كشفت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية أن مهاجم منتخب كوت ديفوار، إيلي واهي، خضع للتحقيق من قبل السلطات الفرنسية على خلفية الاشتباه في تورطه بقضية تتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات، وذلك قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وبحسب التقرير، فإن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يوم 29 مايو الماضي، ضمن تحقيق تشرف عليه النيابة العامة في مرسيليا، قبل أن يتم الإفراج عنه عقب استجوابه، مع استمرار التحقيقات دون توجيه أي اتهام رسمي حتى الآن.

وتدور الشبهات حول تعمد واهي الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه نيس أمام ميتز في الدوري الفرنسي يوم 17 مايو، بعد ورود بلاغات عن أنماط مراهنات غير اعتيادية تركزت على حصول اللاعب على إنذار خلال اللقاء.

وأوضح متحدث باسم النيابة العامة في مرسيليا أن التحقيق يشمل شبهات تتعلق بالاحتيال المنظم والفساد الرياضي وغسل الأموال، مؤكدًا أن القضية لا تزال قيد الفحص ولم يتم اتخاذ إجراءات قضائية نهائية بحق اللاعب.

ورغم التحقيقات، سافر واهي إلى الولايات المتحدة للمشاركة مع منتخب كوت ديفوار في كأس العالم، وشارك أساسيًا في الفوز على الإكوادور بهدف دون رد، حيث قدم أداءً لافتًا قبل استبداله في الشوط الثاني.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يوضح ما إذا كان على علم بالتحقيق قبل مشاركة اللاعب في البطولة، كما لم يؤكد ما إذا كانت القضية قد تؤثر على أهليته للمشاركة في المباريات المقبلة.

وكان واهي قد تلقى بطاقة صفراء في مباراة ميتز المثيرة للجدل، وهو الإنذار الذي تسبب في إيقافه عن مباراة الذهاب أمام سانت إيتيان، قبل أن يعود بعدها بثلاثة أيام ويسجل هدفين في لقاء الإياب، ويحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

كوت ديفوار ضد ألمانيا

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة ألمانيا في الجولة المقبلة من دور المجموعات، بينما تستمر التحقيقات الفرنسية في القضية، دون صدور أي قرار رسمي بحق اللاعب حتى الآن.