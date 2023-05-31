فيفو تتحدى بهاتف جديد بمواصفات فائقة .. تفاصيل

تعتزم شركة vivo فيفو الصينية إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة بعدد من الإمكانات والمواصفات القياسية، حيث شوقت الشركة للهاتف من خلال إنشاء صفحة جديدة له مشيرة إلى أن الهاتف سيتم إطلاقه قريبا.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو vivo V29 Pro سيأتي بشاشة منحنية ومقاومة للمياه والغبار من نوع OLED، قياس 6.7 بوصة ، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف فيفو vivo V29 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، تحتوي الأساسية على مستشعر Sony IMX766V بدقة 64 ميجابكسل، وتدعم ميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS)، مع كاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل.

وسيحصل هاتف فيفو vivo V29 Pro على معالج من نوع Snapdragon من شركة كوالكوم الأمريكية، لم يتم الكشف عنه، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير Funtouch 13 .

وسيوفر هاتف فيفو vivo V29 Pro ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل لـ 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.