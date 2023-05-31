بقوة شحن 80 وات.. فيفو تطلق رسميًا هاتف متوسط المدى اليوم

كشفت شركة "فيفو" الصينية النقاب اليوم عن سلسلة Vivo S17 في الصين، وهي تتكون من ثلاثة هواتف ، Vivo S17 و Vivo S17t و Vivo S17 Pro.

يعد فيفو S17 Pro هو أغلى ضمن المجموعة ويتصدر النطاق مع إمكانيات وأداء أفضل في السطور التالية نرصد كل مواصفات الجهاز الجديد الذي من المقرر أن يطرح في الأسواق العالمية في وقت لاحق من هذا العام.

Vivo S17 Pro

مواصفات Vivo S17 Pro

قد يبدو Vivo S17 Pro من حيث المظهر مشابه تماما لـ Vivo S16 Pro للوهلة الأولى ، ومع ذلك ، فهو مختلف إلى حد ما في المواصفات، الكاميرا الثالثة أصغر في اللوحة الخلفية حجمًا ولا يأتي الجهاز بظهر متغير اللون.

بدلاً من ذلك ، قدمت العلامة التجارية "فيفو" خيارًا جديدًا للون الأزرق يحاكي البحر والنجوم، ولكن بخلاف تلك التفصيلة الصغيرة، يحتفظ الهاتف بالجسم ثلاثي الأبعاد في اللوحة الخلفية من الجهاز و يبلغ سمكه 7.46 ملم فقط ويزن حوالي 188 جرام.

وتم تصميم الهاتف ليكون مع شاشة عرض AMOLED منحنية الحواف بثقب مركزي، مع حجم شاشة 6.78 بوصة بدقة وضوح 2800 × 1260 بيكسل وكثافة بيكسلات 452 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. تتميز اللوحة 10 بت بنسبة تباين 80،000،00: 1 وتوفر درجة سطوع ذروة قياسية 1300 شمعة بالإضافة إلى تعتيم 2160 هرتز PWM.

Vivo S17 Pro

يتم تشغيل هاتف فيفو الجديد من سلسلة إس بواسطة معالج "ميدياتك" شريحة Dimensity 8200 SoC المقترنة بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وتخزين UFS 3.1. مع واجهة مستخدم من OriginOS 3.0 تستند في عملها على نظام تشغيل أندرويد 13.

يحتوي الهاتف الذكي على إعداد كاميرا ثلاثي في الخلفية، يشتمل على مستشعر أساسي عدسة سوني Sony IMX766V بدقة 50 ميجابكسل يدعم التثبيت البصري OIS ، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل عدسة Sony IMX355 ، ووحدة ثالثة بدقة 12 ميجابكسل من سوني Sony IMX663 بتقريب بصري 2x. تقترن هذه الكاميرات بإضاءة LED مزدوجة.

على الجانب الأمامي، يحتوي الهاتف على مستشعر Samsung JN1 للصور السيلفي بدقة 50 ميجابكسلقادؤ على إجراء مكالمات الفيديو. تدعم هذه الكاميرا التركيز التلقائي ويتم إقرانها بإضاءة LED مزدوجة على كلا الجانبين.

تشتمل خيارات الاتصال على الهاتف شريحتي اتصال نوع كارت SIM واتصال شبكات الجيل الخامس 5G و WiFi 6 و Bluetooth 5.3 و GNSS و NFC و USB 2.0 بالنسبة للقياسات الحيوية ، يستخدم مستشعر بصمة المدمج في الشاشة.

يأتي هاتف فيفو الجديد مدعوم بحزمة بطاريات سعة 4600 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.

سعر وتوافر Vivo S17 Pro

سيتم بيع Vivo S17 Pro بسعر التجزئة في الصين، مع عدة تكوينات مختلفة حسب الذاكرة العشوائية وسعة التخزين.

8 جيجابايت + 256 جيجابايت - 3،099 ين (~ 435 دولارًا)

12 جيجابايت + 256 جيجابايت - 3299 ين ياباني (465 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 512 جيجابايت - 3499 ين ياباني (490 دولارًا أمريكيًا)

سيتم طرح جهاز فيفو في خيارات ألوان الأخضر البحري و الأبيض و الأسود. ومن المقرر طرحه للبيع ابتداء من 8 يونيو.