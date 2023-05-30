مقاوم للغبار و رذاذ الماء.. فيفو تطلق موبايل من الفئة المتوسطة 5G

يكتظ سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى في الأسواق العالمية بطرازات كثيرة ومتنوعة، حيث تتنافس العلامات التجارية كلها للحصول على حصة كبيرة من هذا القطاع الذي يشكل غالبية مستهلكي الأجهزة الإلكترونية.

تعتبر فيفو Vivo هي واحدة من أكثر الشركات في أوروبا وآسيا التي لها تواجد قوي خاصة في فئة الهواتف المتوسطة التكلفة والمدى، مع سلسلة Vivo Y التي تضم تشكيلة كبيرة من الهواتف منخفضة التكلفة التي تناسب المبتدئين. اليوم ، تقدم العلامة التجارية منافسًا قويًا لهذه المجموعة مع طراز Vivo Y78.

Vivo Y78

مواصفات Vivo Y78

كشفت Vivo فرع سنغافورة اليوم عن Vivo Y78 والذي تم إطلاقه بلا حملات دعائية قوية أو ضجة تسويقية، ومع ذلك ، يوفر الهاتف مواصفات جيدة جدا بالنسبة لسعره، مع معالج من كوالكوم يقدم أداء سلس ومحترم وشاشة OLED.

معلومة جديرة بالملاحظة أن هاتف Vivo Y78 ليس هو نفسه الذي تم إطلاقه في الصين في وقت سابق من هذا الشهر. يأتي الجهاز الجديد بشاشة أكبر مع معالج مختلف عن الإصدار الصيني، إنه يشبه إلى حد كبير طراز Vivo Y78 + لكنه لا يزال مختلفًا.

Vivo Y78

واحدة من أكثر التفاصيل جاذبية في Vivo Y78 هي شاشته كبيرة الحجم مقاس 6.78 بوصة، ونوعها AMOLED بدقة Full HD + ومعدل تحديث 120 هرتز. أصبحت شاشات AMOLED عالية لأداء شائعة في موبايلات متوسطة المدى بعد أن كانت فيما سبق حكرا على الهواتف الرائدة فقط.

يأتي هاتف Vivo Y78 هو أحدث المنافسين في السوق مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة التي تتميز بحواف منحنية، مما يضفي إحساسًا رائعًا على الهاتف الذكي. يتميز الهاتف بدرجة سمك 7.9 مم فقط كما أنه خفيف الوزن حيث يبلغ إجمالي وزنه 177 جرامًا فقط.

اضطرت فيفو إلى التخلي عن بعض المزايا لصالح السعر الرخيص وللحفاظ على جاذبية السعر التنافسي للغاية، يحتوي الهاتف على هيكل من البلاستيك، لكن الجزء الجيد أنه هيكل بتصنيف IP54 مما يجعله مقاوما للغبار و رذاذ الماء.

Vivo Y78

من حيث التصوير، تم تجهيز Vivo Y78 بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة f / 1.8 وخاصية التثبيت البصري OIS. مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل في الخلف وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. لصور السيلفي ومكالمات الفيديو ، يحتوي الهاتف على مستشعر أمامي بدقة 16 ميجابكسل داخل فتحة ثقب مركزية.

يأتي الهاتف بمعالج كم كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 695 القوية الأداء، وعلى الرغم من أن هذه الشرائح في السوق منذ فترة طويلة، ولكنها جيدة بما يكفي لأداء سلس وتوفر اتصال 5G. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت رام وهي ممتازة لتعدد المهام ، ويحتوي على مساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت روم، لا توجد فتحة لبطاقة micro SD لإضافة مساحة تخزين افتراضية. يعمل الهاتف مع واجهة مستخدم Funtouch OS 13 مثبتة مسبقا.

يحزم Vivo Y78 على بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 وات، كما يأتي الهاتف مرفقًا بشاحن 11V / 4A وكابل USB من النوع C في العلبة.