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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات جبارة.. فيفو تستعد لإطلاق هواتفها المميزة vivo S17 غدا

هواتف فيفو vivo S17
هواتف فيفو vivo S17

تستعد شركة فيفو الصينية للإعلان رسميا عن سلسلة هواتفها المميزة  vivo S17 غدا الأربعاء 31 مايو، حيث ستحصل الهواتف على عدد من المواصفات الفائقة أبرزه المعالج المميز والذي يقدم أداء قويا، مع كاميرا ذات جودة فائقة. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة هواتف فيفو vivo S17 ستضم هاتفين هما: النسخة الأساسية مع هاتف vivo S17، والنسخة المميزة مع هاتف vivo S17 Pro، ومن المقرر أن تنطلق الهواتف في السوق الصينية غدا ثم ستطلقها الشركة خلال الأسابيع في باقي الأسواق العالمية. 

 

وسيأتي هاتف فيفو Vivo S17 Pro الأكثر تميزا على شاشة منحنية ومقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED بجودة عرض 1.5K، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

وسيقدم هاتف فيفو Vivo S17 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، تحتوي الأساسية على مستشعر Sony IMX766V بدقة 50 ميجابكسل، وتدعم ميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS)، مع كاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجابكسل Sony IMX663 مع إمكانات تكبير بصري 2x.  

 

وستحتوي الكاميرا أيضا على فلاش LED يمكن برمجته ليضيء في درجات حرارة مختلفة، وسيكون هناك فلاشان أماميان أيضًا ، مدمجان في الحافة العلوية، كما ستحصل على "مستشعر طيفي فائق الاستشعار" والذي من شأنه أن يسمح بتسليم أفضل للون. 

 

وسيوفر هاتف فيفو Vivo S17 Pro ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.   

 

وسيحصل هاتف فيفو Vivo S17 Pro على معالج من نوع Dimensity 8200 من شركة ميديا تيك، ومن المرجح أن يحتوي الإصدار الأساسي  Vivo S17  على معالج من نوع Snapdragon 778G + SoC من شركة كوالكوم الأمريكية. 

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