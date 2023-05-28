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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر رخيص .. أحدث موبايل من فيفو في الأسواق

هاتف فيفو vivo Y36
هاتف فيفو vivo Y36

يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية عن الهواتف الرخيصة المميزة، وأعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد بسعر رخيص ومناسب لفئة الشباب ومحدودي الدخل، حيث يأتي هاتف vivo Y36 بعدد من المواصفات المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية يقدم أداء قويا. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف vivo Y36 يعد أحدث هواتف شركة فيفو في الأسواق بسعر رخيص، حيث يدعم الهاتف تقنية الجيل الرابع 4G، مع سعر يبدأ من حوالي 226 دولارًا في الأسواق العالمية. 

 

وجاء هاتف فيفو  vivo Y36 بشاشة من نوع LCD قياس 6.64 بوصة، بجوجة عرض "Ultra O"، وبدقة 1080 × 2388 بيكسل، مع معدل تحديث متوسط يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف، ووزن 202 جرام. 

       

ويقدم هاتف فيفو  vivo Y36 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

 ويعمل هاتف فيفو  vivo Y36 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين قابلة للتوسيع بسعة 256 جيجابايت. 

 

ويحتوي هاتف فيفو  vivo Y36 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 44 وات، كما يعمل بنظام التشغيل  Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير Funtouch OS 13، ومن المقرر أن تطلق شركة فيفو الهاتف في عدد كبير من الأسواق خلال الأيام المقبلة. 

 

 

 

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