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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. ممثل وزارة التخطيط يؤكد ضرورة تطوير التعليم الفني والتقني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكدت حنان نظير ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة الحوار الوطني اليوم، على ترحيب الوزارة بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب المحال من رئاسة مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين الادوار المنوطة بالمجلس وغيره ووجود الكيان ايا كان شكله ومسماه. 

وأكدت حنان نظير خلال كلمتها ضمن جلسة مناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب بالحوار الوطني،  على أهمية دور المجلس فى التنسيق بين كل السياسات والمبادرات الخاصة بالتربية والتعليم ومتابعة التنفيذ لضمان الاستدامة ، مضيفة:" ينقصنا التنسيق ومتابعة التنفيذ ووجود هذا الكيان يحقق ذلك".

وأشارت إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار الكيانات الموجودة بالفعل وما تقوم به والمقارنة بينها وبين دور المجلس المقرر إنشائه وفقا للقانون".

وأوضحت أن هناك برنامج لمتابعة الاصلاحات الهيكلية بوزارة التخطيط، خاصة تلك المتعلقة بالتربية والتعليم ومتابعة التنفيذ، وهو يضع على اولوياته من خلال رفع كفاءة ومنظومة سوق العمل وأهدافه تتشابه مع اهداف المجلس.

وطالبت بالعمل على تطوير التعليم التقني والفني ووضع اطار تنفيذي لذلك ، سواء من جهة وزارة التعليم أو القطاع الخاص، وتفعيل دور القطاع الخاص بوضع منظومة لتأهيل الخريجين.

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