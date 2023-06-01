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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يكلف رؤساء المدن بتجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة

فودة خلال الاجتماع
فودة خلال الاجتماع

كلف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رؤساء المدن بمحافظة جنوب سيناء لتجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة وتجهيزها مبردات مياه ومراوح وتوفير كل سبل الراحة لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ جنوب سيناء  استعدادا  لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023  ترأس المحافظ  الاجتماع التنسيقي بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم استعدادا لامتحانات الشهادة الثانوية والتي من المقرر أن تبدأ في الفترة من 12 / 6 / 2023 وحتى الخميس 13 / 7 / 2023 وذلك بمقر قاعة مجلس مدينة شرم الشيخ .
بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمستشار العسكري ورؤساء المدن والجهات المعنية كالأمن والصحة ومياة الشرب والكهرباء والتموين والإسعاف والدفاع المدني ومندوبي القوات المسلحة والتضامن الاجتماعي والحملة الميكانيكية.
وخلال الاجتماع وجه  المحافظ بالتعاون بين رؤساء المدن بالانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين على مستوى عال وتزويدها بمبردات المياه كما وجه بتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة.
كما  وجه المحافظ  باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة وتوفير طبيب داخل كل لجنة مع إسعاف مجهز على مستوي عال إضافة لسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.
وأشار المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات وحتى توزيعها، مؤكدا علي ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين باللجان .
ومن جانبه أعلن محمد عقل وكيل الوزارة التربية والتعليم ، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، و تم توقيع بروتوكول للتعاون مع عدد من الهيئات والمديريات الأخرى منها مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة وتم التأكيد علي هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وأيضا مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات وأوراق الإجابة.والخبز المدعم المنتدبين لأعمال الامتحانات ٠
وأضاف وكيل وزارة التعليم  أنه تم أيضا تجهيز عدد 7 استراحات بمدن المحافظة لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة، في كل من مدن طور سيناء، ورأس سدر وشرم الشيخ، ودهب، وأبورديس، ونويبع، وتم تجهيزها وتأثيثها بكافة المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين.
 

خلال الاجتماع للثانوية

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اللواء خالد فودة يكلف رؤساء المدن تجهيز استراحات المراقبين

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