عبر تقنية الاتصال المرئي.. وزير الرياضة يلتقي المشاركين بالمعسكر السابع لبرنامج «دورنا»

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالمشاركين في المعسكر السابع لمكون بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية، أحد مكونات برنامج “دورنا”، الذي تنظمه جمعية “تنمية وطن”، برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 100 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وذلك بالمدينة الشبابية في الإسكندرية.

شهد اللقاء اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، ومصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة، والنائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة شيماء القصاص، رئيس مجلس إدارة جمعية “تنمية وطن”، وخالد كمال، استشارى التدريب بمركز خدمات التنمية، والمهندس كريم المغازى، المدير التنفيذى بالجمعية.

وأوضح وزير الشباب أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب وتأهيل عدد من الكوادر فى مختلف المجالات، مبيناً أن استدامة المشروع تؤكد أهميته ومدى تأثيره على الشباب، موضحاً دعمه الكامل للكيانات الشبابية والمؤسسات العاملة في مجال الشباب، قائلاً: "نسعى لتطوير برامج مشتركة معهم لتنمية الشباب والمجتمع".

يذكر أن البرنامج التدريبي يستهدف 1000 مشارك من مختلف محافظات الجمهورية، لمدة 12 يوما تدريبيا بشكل عملى على مهارات القيادة والدعوة وكسب التأييد وإدارة الحملات، كما يتم استكمال مراحل التدريب عبر منصة “مكاننا” الخاصة بالبرنامج، وعمل جلسات دعم وتوجيه "كوتشينج" للمشاركين.