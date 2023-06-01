بسبب العاصفة الترابية .. سقوط لوحات إعلانية في طريق شبرا بنها الحر

سقطت منذ قليل بعض اللوحات الإعلانية، بطريق شبرا - بنها الحر، جراء العاصفة الترابية التي تشهدها القاهرة والجيزة والعديد من المحافظات.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المرور أمام السيارات والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة وأوناش المرور.

وتسبب سقوط لوحة إعلانات ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر في إصابة 3 أشخاص وتحطم سيارتين ودراجة نارية، تم نقل المصابين إلى المستشفى.

حيث شهد كوبري ٦ أكتوبر واقعة مؤسفة بعد أن سقطت لافته إعلانية ضخمة لتحطم ٣ سيارات ملاكي ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور اعلي الكوبري في الاتجاهين .

وكانت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة قد رصدت توقف حركة المرور اعلي كوبري ٦ أكتوبر وبالفحص تبين سقوط لافته إعلانية ضخمة لتقطع نهر الكوبري في الاتجاهين ناحية محطة مترو الدمرداش وقبل الوصلة المعلقة للكوبري .

علي الفور انتقل اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة ورجال المرور إلي مكان البلاغ وتم غلق كافه مطالع كوبري أكتوبر في جميع الاتجاهات ، بينما يتم إجباري إنزال السيارات القادمة من مناطق الجيزة من اعلي الكوبري لحين التعامل مع البلاغ ورفع اللافتة بالونش العملاق .

في الوقت نفسه ، تم إخطار هيئة الإسعاف وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين بعد انتشال ٣ مصابين من داخل سيارة تم تحطيمها بينما يتم انتشال الأشخاص المتواجدين داخل السيارتين المحطمين والدراجة البخارية .