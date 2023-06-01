إسراء إسماعيل : شغوفة بالإعلام من صغري.. وأعتمد على السمع لالتقاط الصور

أكدت الصحفية والاعلامية اسراء اسماعيل، المشهورة بـ " المصورة الكفيفة "، أنه منذ طفولتي كان لدي إعاقة بصرية، ولكن رغم الاعاقة البصرية التي اصبت بها بمولدي الا ان والداي كانا داعمين لي ولم يفرقا بيني وبين شقائي.

وقالت إسراء إسماعيل، خلال لقاء لها لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، أنه كان لدي شغف لدخول مجال الإعلام، وعملت وتدربت على ذلك.

اتجاه صوته وبعرف مكانه فين



وتابعت الصحفية والإعلامية إسراء إسماعيل، "بصور من خلال الحواس الأخرى ، وبعتمد على اللمس والسمع والاحساس ، ولو بصور حد بشوف طوله واتجاه صوته وبعرف مكانه فين" .