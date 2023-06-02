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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد اليابانية تحذر المواطنين من إعصار ماوار

صدى البلد

قامت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) بتحديث تحذيراتها ضد إعصار ماوار المداري الذي أصاب المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد.

 

ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ، التي أصدرت تحذيرًا من فيضانات وانهيارات أرضية للولايات الواقعة على المحيط الهادئ ، إلى إخلاء مؤقت في بعض المناطق، بما في ذلك كوتشي، بحسب موقع "هابر ترك".

 

وأفادت الأنباء بأن الاعصار الذى سجل زيادة سرعته الى اكثر من 160 كيلومترا فى الساعة من المتوقع ان يتجه نحو اوكيناوا غرب البلاد.

 

وأعلنت الوكالة، التي حذرت من كوارث طبيعية تهدد الحياة في منطقتي شيكوكو وكينكي، أن أمواج يبلغ ارتفاعها 9 أمتار يمكن أن تصل إلى ساحل أوكيناوا.

 

وضرب إعصار ماوار جزيرة غوام الأمريكية في 24 مايو الماضي مع رياح قوية وأمطار وانقطعت الكهرباء في معظم أنحاء الجزيرة وتم إجلاء معظم السكان.

 

وأفادت خدمة الطقس الوطنية  الأمريكية في جزيرة غوام أن الإعصار من الفئة 4 مر عبر الجزء الشمالي من غوام بسرعة رياح تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تم إعلان حالة الطوارئ في جزيرة جوام ، وهي منطقة تقع خارج الولايات المتحدة في المحيط الهادئ.

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