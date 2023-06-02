الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية | ندوة بـ الأعلى للثقافة الثلاثاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ ندوة "الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية"، والتى تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس، وذلك في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء ٦ يونيو الحالي بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.



يدير الندوة الدكتور أنور مغيث مقرر لجنة الترجمة، ويشارك بها طبقا للترتيب الألفبائي: الدكتورة رندة صبري أستاذ متفرغ بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، والأستاذة عبير مجاهد مديرة مكتبة المركز الثقافي الألماني "معهد جوتة" ، والأستاذ عمر بن داود Tang jin bao طالب ماجستير بجامعة الدراسات الدولية بشيان بالصين وكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، والدكتورة مكارم الغمرى أستاذة الأدب الروسى المقارن بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتورة وفاء رؤوف أستاذ الأدب الإيطالي الحديث والمعاصر بجامعة حلوان.