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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب سوداني: المنظمات الأممية غير قادرة على إغاثة المواطنين في الخرطوم.. فيديو

السودان
السودان

قال السماني عوض الله، رئيس تحرير الحاكم نيوز السودانية، إن المنظمات الأممية أكدت أنها غير قادرة على توصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين داخل العاصمة الخرطوم، موضحًا أن هناك أحياء سودانية تعاني من شبه انقطاع في المياه منذ 15 إبريل الماضي حتى هذه اللحظة، لذا المواطنين يعانون من نقص في مياه الشرب.

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وأضاف «السماني عوض الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن  قوات الدعم السريع استولت على منازل الكثير من المواطنين ومنعتهم من استعادتها، لذا كان من الأجدر من الوساطة الأمريكية أن تخرج قوات الدعم السريع من منازل المدنيين لتصل إليهم الاستغاثات بدلاً من فرضها عقوبات على طرفي الحرب.

 

وتابع: “الجيش السوداني يدافع عن نفسه في مواجهة هجمات قوات الدعم السريع، في حين تواصل القوات المسلحة جهودها لإصلاح محطات المياه والكهرباء، ولكنه يجد صعوبة في الوصول لتلك المناطق نظراً لتواجد قوات الدعم السريع بتلك المرافق إضافة إلى تواجدهم في منازل المواطنين”.

العاصمة الخرطوم الجيش السوداني القوات المسلحة جيش السودان

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