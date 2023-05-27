المستقلين الجدد: رسائل الرئيس بشأن الأزمة السودانية كاشفة للموقف المصرى تجاه الخرطوم

أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى، أن رسائل الرئيس السيسي في مجلس الأمن والسلم الإفريقي بشأن الأزمة السودانية، جاءت كاشفة وموضحة للموقف المصري الذي ينطلق من ثوابت الدولة المصرية بالتزاماتها التاريخية تجاه الشعب السوداني.



ورأى الحزب في بيان له مساء اليوم، أن رسائل الرئيس جاءت مؤكدة لقوة الموقف المصري في إدارة الأزمة ووتقديم المساعدة اللازمة في حلها مع التأكيد علي أن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي.

أكد الحزب، تأييده التام لموقف الدولة المصرية من الأزمة السودانية الذي يتسم بالحكمة والحيادية والحرص علي تقديم المساعدة والدعم، بالإضافة إلي الحرص علي الحفاظ علي كل مؤسسات الدولة السودانية.

ودعا رئيس حزب المستقلين الجدد، جميع الأطراف المعنية بأزمة السودان، للتفاعل مع رسائل الرئيس السيسي، والتعامل معها بجدية، لاسيما وأنها تهدف إلي استقرار الأوضاع ونشر السلام بالمنطقة.