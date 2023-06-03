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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متقارنيش طفلك بالآخرين.. استشاري يحذر من 11 تأثير نفسي

صدى البلد

دائما نجد الأب والام يقارنان أبناءهم  بأولاد الاصدقاء أو الأقارب، ودائما يرددون سؤال  لماذا لا تصبحون مثلهم دون أن يدركوا خطورة هذه المقارنة علي نفسية الطفل ، دون مراعاة الفروق الفردية بين البشر، فلكلِّ طفل ما يميزه عن غيره، فبدلا من  البحث عما يوجد عند الطفل من مهارات ومواهب والعمل  على دعمه وتشجيعه، بل يقوموا بتدمير نفسية الطفل .. نرصد في هذا التقرير التأثيرات السلبية لمقارنة الطفل بغيره ..

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية ان مقارنة الطفل مع غيره من اكبر الاخطاء التي يرتكبها الاباء تجاه ابنائهم وتسبب تأثيرات سلبية علي نفسية الطفل ومن هذه التأثيرات :-

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١- اكدت الكثير من الدراسات ان مقارنة طفلك مع أطفال آخرين  يعوق نموهم الذهني ويؤثر على تقديرهم لذاتهم ، والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير طوال مدة حياة الطفل.

٢- المقارنة تؤدي إلى الشك الذاتي ببطء ، فعندما يقال أننا لا نستطيع التفوق في شيء معين لأن شخص آخر هو الأفضل ، بمرور الوقت نبدأ في التشكيك في مهاراتنا الخاصة ، وينطبق نفس الشيء على عقل الطفل أيضا .

٣- يؤدي إلى غرس الغيرة تجاه هذا الشخص ، ويمكن أن تتحول هذه الغيرة إلى كراهية وعدوان على المدى الطويل .

٤- المقارنة تخلق السلبية في عقل الطفل ..فالطفل لن يكون قادراً على مواجهة تحديات ومهام جديدة بإيجابية

٥- المقارنة تجعل الطفل وأهله تحت ضغط وتوتر دائم، وهذا الأمر يضره سلوكياً وأكاديمياً، ويجعله يشعر بأنه مقيد باستمرار، وإذا استمرت المقارنة فإنه يسبب له مشكلات نفسية، وضعف ثقة بالنفس

٦- من أهم الأشياء التي يجب إدراكها عند مقارنة طفلك بالآخرين هو أنه يؤثر على علاقتك بطفلك بطريقة سلبية ربما تصل إلى حد نظرة الاحتقار بداخله إليك ولنفسه.

٧- يؤدي التركيز على مقارنة الطفل باستمرار إلى شخص يقوم فقط بفعل الأشياء لإرضاء والديه ، ويشعر الطفل أنه لا يستطيع تلبية توقعاتك أبدا .

٨- المقارنة تؤدي إلى تنشئة شخص متكبر يقارن نفسه بالآخرين، فيبالغ في مميزاته وفي عيوب الآخرين

٩ - المقارنة تجلع الطفل لا يقدر إنجازاته أبداً ولا يرضى عنها، ويستصغر ما يحقق من نجاحات دائماً

١٠- تخلق لدي الطفل اللامبالاة، حيث يرى أنه لا فائدة من أي جهود يقوم بها، طالما أن والديه يريان الآخرين أفضل منه.

١١- مقارنة الطفل الدائمة بغيره يجعله يشعر بعدم الأمان والاستقرار العاطفي، ولوم الذات باستمرار إذ يشعر أن حبّ والديه له مهدّد، وأنه هو السبب في تعاستهم وخيبة أملهم

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