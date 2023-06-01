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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للطفل.. كيف نحافظ على صحة أولادنا بنظام غذائي مناسب؟

تغذية الاطفال
تغذية الاطفال

التغذية السليمة للاطفال هى الشغل الشاغل لكل الأمهات نظرا لأهمية التغذية السليمة واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن الذي يعود على الطفل فى بناء نمو جسدي سليم وصحي لتقويه مناعته وعظامه.

 

ويمكن أن يؤثر الغذاء على قدرة أجسامهم على مكافحة حالات العدوى، وعلى احتمالات تعرضهم لمشاكل صحية في مرحلة عمرية لاحقة ، ويترتب على ذلك البدانة وأمراض القلب وداء السكري والسرطان بمختلف أنواعه، بالإضافة عن أنواع الأطعمة الغير صحية وفقاً لموقعLivestrong".

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و تناول الغذاء الصحي له العديد من الفوائد التي تعود على جسم الإنسان منها: 

- إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة النشاطات اليومية. 

- بناء خلايا الجسم وتجديدها من خلال تناول أطعمة غنية بالبروتينات.

 - تقوية العظام وبنائها عن طريق الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم بشكل أساسي. 

- حماية الجسم من خطر التعرض للأمراض السرطانية عن طريق تناول أطعمة مضادات الأكسدة.

 - نمو الجسم وبنائه بطريقة صحية وسليمة وخصوصًا في المراحل العمرية الأولى للأطفال. 

- التمتع بالوزن الصحي والمثالي وتجنب التعرض للسمنة المفرطة. 

- الحرص على تقديم الخضروات الطازجة لطفلك بطرق تجعله يرغب في تناوله ولا يشعر بالنفور منها، حيث تحتوي الخضروات على نسبة عالية من الماء، وكميات كبيرة من الكربوهيدرات، ومضادات الأكسدة، والألياف، كما أنَّها تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون.

 - تجنب المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة مثل المشروبات الغازية والعصائر الصناعية. 

- يمكنك استبدال ذلك ببعض مصادر السكر الطبيعية مثل الموجودة في الفاكهة أو استخدام عسل النحل للتحلية.

 - معظم الأطفال يميلون لتناول الأطعمة المصنعة مثل رقائق الشيبس وغيرها من أطعمة غير صحيه فإنها تحتوي على الكثير من الصوديوم

- لذلك يجب أن تحاول تقليل تناول طفلك تلك الأطعمة وتشجيعه على تناول وجبات صحيه خفيفة من الفاكهة والخضروات بدلاً من رقائق البطاطس والبسكويت، والمواد الحافظة. 

- يفضل تناول طفلك مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة بدلاً من عصير الفاكهه وفي حال رغبته في تناول العصائر يجب التأكد من أنها تخلو من السكر ولا يوجد بها أي إضافات.

 - تعد الفاكهة مصدر غني بالفيتامينات، ويحتوي بعضها على المعادن المهمة، مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، ويمكن الحصول على العناصر الغذائية عن طريق تناولها طازجة. 

- الحصول على النظام الغذائي السليم الغني بعدد كبير من الفيتامينات ،تقوية جهاز المناعة لدى الطفل وحمايته من الإصابة بأي مرض أو فيروس يهاجم مناعته.

 - من الفوائد الصحية للنظام الغذائي السليم والمتكامل تنشيط الذاكرة والأداء الحركي لدى الطفل ، أيضاً الحفاظ على الجهاز العصبي للطفل وتجديد الخلايا العصبية وحمايتها من التلف. 

- للنظام الغذائي دور فعال في تقوية بنية عظام الطفل وتقوية عضلاته وتعزيز الأسنان.

 - عند إتباع نظام غذائي صحي سوف يمنع حدوث فقر الدم وسيساعد الجسم على إنتاج خلايا جديدة تحافظ على نموها. في نهاية الأمر. 

- إن كنت تعانين من مشكلة في الرضاعة الطبيعية، أو في عدم القدرة على تحديد النظام الغذائي المناسب لطفلك فيمكنك استشارة أخصائي التغذية.

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