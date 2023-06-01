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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة للبنات .. أداة تستخدمها عند الكوافير تسبب مخاطر على البشرة

صدى البلد

اقبل الكثير من النساء والفتيات على اقتناء واستخدام الديرما بلانينج  بعدما شاهدوه من تقييمات وتجارب الاخرين على جروبات الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي دون التعرف على احتياطات استخدامها أو الطريقة الصحيحة لها، وانتشر  علي السوشيال  ميديا بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة  تعرض فتاة افريقية  من غانا تدعى ريجينا كواي  تبلغ من العمر 24 عاما  لمشاكل كبيرة في وجهها  بسبب استخدام أداة للعناية الشخصية قامت  بشرائها عبر الإنترنت.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الديلي ميل "  وقالت أن  الفتاة استخدمت الديرما بلانينج على بشرة جافة مما سبب لها مشاكل خطيرة علي البشرة  بعد 3 أيام من استخدامها هذه الاداة على وجهها بدون مرطب أثناء استعمالها  مما جعل وجهها مليئا بحب الشباب.

لذلك نرصد في هذا التقرير  تفاصيل اكثر عن الديرما بلانينج  ومخاطر استخدامها علي البشرة وفقا لموقع betterhealth

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ما هي تقنية الديرما بلانينج؟

هي تقنية للعناية بالبشرة، تقوم على استخدام شفرة تقشير صغيرة لإزالة شعر الوجه والطبقة العليا من الجلد والتي عادة ما تحتوي على الأوساخ، الزيوت وخلايا الجلد الميتة.


يجب الإبتعاد عن تقنية الديرما بلانينح في حال:

⁃ البشرة حساسة

⁃ اذا كنت تعانين من حب الشباب

⁃ كنتِ تعانين من القرحة الباردة

⁃ كنتِ مصابة بالأكزيما أو الصدفية

⁃ كان لديكِ الشامات، النمش أو الزوائد الجلدية أو أي نمو جلدي آخر
⁃ كنتِ مصابة بحروق الجلد مثل تلك الناتجة عن العلاج الإشعاعي

⁃ كنتِ مصابة بطفح جلدي

أضرار الديرما بلانننج :

⁃ تورم الجلد فور انتهاء الجلسة، كرد فعل للإصابات الدقيقة التي يتعرض لها الجلد.

⁃ الشعور بعدم الراحة في المنطقة الجلدية المعالجة.
احمرار في الجلد؛ نتيجة زيادة تدفق الدم في المنطقة المعالجة.

⁃ كدمات.

⁃ تقشير الجلد، قد تشعر بأن جلدك مشدوداً بعد الإجراء وسرعان ما يبدأ بالتقشير خلال فترة الشفاء.

⁃ جفاف الجلد.

⁃ النزيف، وهو عَرض غير شائع لكنه يحدث عند اختراق الإبر اختراق عميق للجلد.

⁃ عدوى إصابة الجلد ببعض الثقوب الدقيقة قد يسمح بدخول الميكروبات في حالة عدم تعقيم الجهاز بالشكل الكافي.

⁃ تتسبب في نشر العدوى وانتقالها، خاصة عند استخدامها مع حب الشباب النشط أو أي مرض جلدي معدي.

⁃ ممكن ان تزيد من حب الشباب وتكاثره.

خلايا الجلد خلايا الجلد الميتة طفح جلدي حروق الجلد بشره حساسه النساء والفتيات

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