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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فيروسات تنتقل عن طريق الطعام تتسبب في التسمم الغذائي | تفاصيل

صدى البلد

تعد الأمراض المنقولة بالغذاء معروفة بالتسمم الغذائي، وهي من الأمراض الشائعة عن طريق التسمم من تناول الطعام الملوث، والبكتيريا والفيروسات والطفيليات التي تصيب الطعام، أو من السموم الموجودة في الطعام، مثل الفطر السام. 

الميكروبات المسببة للأمراض، بما في ذلك السالمونيلا  (البكتيريا القولونية)، كلها تسبب عدوى التسمم الغذائي، وفى هذا التقرير سوف نوضح الأمراض التي تنتقل وتصيب الإنسان عن طريق الطعام  واعراض التسمم وطرق الوقاية منها وفقاً لموقع "Verywellhealth"

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أعراض الأمراض المنقولة بالغذاء :

غثيان، قيء، إسهال، حمى، 
صداع وآلام بالجسم، مع خطورة الإصابة بالجفاف.

الأمراض المنقولة بالغذاء تشمل:

- السالمونيلا Salmonella.. وهي المسببة للإصابة لمرض التيفوئيد وهي بكتيريا موجودة في كثير من الأطعمة مثل اللحوم النيئة وغير المطبوخة جيدا، والدواجن، ومنتجات الألبان، والأطعمة البحرية وعلى قشر البيض وداخل البيض.

 

- بكتريا العنقودية الذهبية، عادة ما تعيش على جلد الإنسان أو في جوف الأنف وفي الجهاز التنفسي، عندما تتواجد هذه البكتريا في الغذاء تفرز سما ثابتا حتى في درجات الحرارة المرتفعة؛ ويكثر وجود هذه البكتريا في الألبان والكريمة والسلطات واللحوم ،وهي تنتقل عن طريق متداولي الأغذية نتيجة تلوث أصابعهم بالميكروب في صورة جروح خراريج أو التهابات بالجلد أو بالعين أو الأنف.

 

- الملوثات الفطرية للغذاء
تشبه الفطريات البكتريا مع كُبر حجمها عنها نسبياً، ومن مظاهر الشبه مع أغلب أنواع البكتيريا عدم القدرة على التغذية الذاتية، لذلك تنمو فوق المواد الغذائية مسببة تعفن المواد الغذائية المخزونة وقد تفرز بعض هذه الفطريات بعض السموم مثل الأفلاتوكسين مسببة تسمم الغذاء.


- الملوثات الطفيلية للغذاء
الطفيليات هي الكائنات الدقيقة التي تعيش داخل كائن حي آخر، وذلك من أجل الحصول على الغذاء وضمان فرصة العيش والتكاثر، وهي إما أن تكون طفيليات خارجية وهذه غالباً نوع من الحشرات، وإما أن تكون طفيليات داخلية تعيش داخل جسم الإنسان مثل الديدان.

-وتنتقل الطفيليات من خلال استهلاك الأغذية أو المياه الملوثة، ويوجد أنواع مختلفة من الطفيليات وتتراوح في حجمها من الكائنات المجهرية وحيدة الخلية (البروتوزوا) مثال على ذلك:

- الملوثات الفيروسية للغذاء
الفيروسات هي أصغر بكثير من البكتيريا، ويمكن أن تنتقل بين الأشخاص، حيث أن الفيروسات موجودة في البراز أو القيء للناس المصابين الذين قد يلوثون الأغذية والمشروبات، وخصوصا إذا لم يتم غسل أيديهم جيدا بعد استخدام الحمام.

وتشمل الفيروسات المنقولة عن طريق الأغذية:

فيروس نوروفيروس الذي يسبب التهاب المعدة والأمعاء ،وفيروس الكبد نوع (أ)، وفيروسات الإنفلونزا والحصبة والجدري وشلل الأطفال والحمى الصفراء.


والطريقة الصحيحة لقتل السلمونيلا  والأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام هي بالحرارة تموت عند 60 درجة لمدة ساعة لذا يجب طهي الطعام وتسخينه جيدا.

البكتيريا والفيروسات البيض التهاب المعدة التسمم الغذائي الأمراض المنقولة بالغذاء الأمراض الشائعة السالمونيلا

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