مشروب سحري لإنقاص الوزن بسرعة

مشروب الكركم هو مشروب شائع في جميع دول آسيا وخاصة الهند ، ولقد ازدادت شهرته خلال الآونة الاخيرة نظرا لفوائده الصحية العديدة، في انقاص الوزن.. لذا نتعرف على فوائد الكركم مع الحليب للتخسيس، واهم ما يمكن أن يقدمه هذا المشروب الذهبي.

المكونات:

• كوبان من الحليب

• ملعقة عسل

• ملعقة من الكركم

• عود قرفة

ربع ملعقة قرفة بودرة

• ملعقة صغيرة من الزنجبيل

• ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض

طريقة التحضير:

• قومي بطحن جذر الكركم الطازج جيداً فى الكبه يجب أن يكون الكركم طازجاً

• أضيفي القليل من الفلفل الأبيض والزنجبيل وعيدان القرفة على المسحوق.

• اخلطي كوباً من الماء مع كوب من الحليب، ثم اضيفي المسحوق إلى المزيج واتركيه ليغلي على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة ، من الضروري أن تكون كمية الماء والحليب متساويتين لتجنب أن يصبح المزيج سميكاً.

• قومي بتصفية الحليب وإضافة العسل أو السكر وقدميه دافئاً مع رش القرفة على وجهه.