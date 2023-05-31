مشروب سحري لإنقاص الوزن بسرعة

مشروب الكركم هو مشروب شائع في جميع دول آسيا وخاصة الهند ، ولقد ازدادت شهرته خلال الآونة الاخيرة نظرا لفوائده الصحية العديدة، في انقاص الوزن.. لذا نتعرف على فوائد الكركم مع الحليب للتخسيس، واهم ما يمكن أن يقدمه هذا المشروب الذهبي.
المكونات:
• كوبان من الحليب
• ملعقة عسل
• ملعقة من الكركم
• عود قرفة
ربع ملعقة قرفة بودرة
• ملعقة صغيرة من الزنجبيل
• ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض
طريقة التحضير:
• قومي بطحن جذر الكركم الطازج جيداً فى الكبه يجب أن يكون الكركم طازجاً
• أضيفي القليل من الفلفل الأبيض والزنجبيل وعيدان القرفة على المسحوق.
• اخلطي كوباً من الماء مع كوب من الحليب، ثم اضيفي المسحوق إلى المزيج واتركيه ليغلي على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة ، من الضروري أن تكون كمية الماء والحليب متساويتين لتجنب أن يصبح المزيج سميكاً.
• قومي بتصفية الحليب وإضافة العسل أو السكر وقدميه دافئاً مع رش القرفة على وجهه.