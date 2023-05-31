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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادة إذا فعلتها بمنزلك تحميك من السرطان.. تعرف عليها

صدى البلد

يفضل الكثير من الأشخاص زراعة النباتات داخل المنزل ، لما لها من فوائد كثيرة علي الانسان والبيئة المحيطة ، حيث انها تعطي احساس بالراحة النفسية ، وتخرج الاكسجين وتمتص ثاني اكسيد الكربون من الجو ، لكن اخيرا اكتشف العلماء ان لهذه النباتات داخل المنزل فوائد مذهلة لدرجة انها تمنع الاصابة بالسرطان .. نتعرف علي تفاصيل اكثر عن فوائد النباتات داخل المنزل واهميتها في منع الاصابة بالسرطان وفقا لموقع Medicalxpress.

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دراسات حديثة عن فوائد النباتات

كشفت احدث دراسة اجراه باحثون بجامعة سيدني للتكنولوجيا باستراليا ان  زراعة بعض النباتات داخل المنزل تمنع الاصابة بالسرطان لانها تمتص المواد الكيميائية الضارة في الهواء، وذكرت الدراسة ان المكان الذي به نباتات داخلية.

يتم ازالة  منه جميع ملوثات الهواء المسببة للسرطان حيث تتمكن  النباتات  من إزالة 97% من المركبات الأكثر سمية من الهواء المحيط في خلال  ٨  ساعات فقط ، كما انه يمكنها إزالة أبخرة البنزين، والتي تعد واحدة من أكبر مصادر المركبات السامة في المباني حول العالم ، وكلما زادت تركيز السموم في الهواء، أصبحت النباتات أسرع وأكثر فعالية في إزالة السموم، مما يدل على أن النباتات تتكيف مع الظروف التي تنمو فيها

كما ان منظمة الصحة العالمية،  قالت ان نوعية الهواء الداخلي الرديئة هي المسؤولة عن 6.7 مليون حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم، إذ يقضي معظم الناس 90% من وقتهم داخل المبانى، سواء كان ذلك في المنزل أو المدرسة أو العمل

فوائد مذهلة لزراعة النباتات داخل المنزل

⁃ هناك مجموعة من النباتات التي تعمل بمثابة "فلتر" أو منقى لهواء المنزل، فهي تساعد في التخلص من كل السموم في المنزل، ومن أفضل تلك الأنواع التي تنقى هواء المنزل وخاصة من مواد سامة مثل الفورمالديهايد والزيلين والتولوين، الزنبق والأقحوان واللبلاب والبوتس والخيزران واﻟﺠﺮﺑريا ونبات المطاط

⁃ النبات يعمل كالإسفنجة ويمتص المواد الكيميائية السامة في المنزل مثل دخان السجائر أو المنظفات وغيرها.

⁃ تحسين الحالة المزاجية حيث تمنح النباتات بألوانها المبهجة المتنوعة محيطًا مريحًا للعين

⁃ تساعد النباتات المنزلية  على تحسين نسبة الرطوبة في هواء الغرفة

⁃ تمتص المركبات العضوية المتطايرة والتي يمكن أن تتراكم في الهواء وتؤدي إلى تهيج العينين والجلد، وتسبب الربو لدى البعض

⁃ تمتص النباتات ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأوكسجين، مما يساهم  بفاعلية في تحسين جودة النوم.

⁃ تقلل التوتر والضغط  حيث ان الاِقتراب من المساحات الخضراء يجعلنا نشعر براحة أكبر، ونشعر بضغط أقل، عندما تكون هناك نباتات من حولنا.

⁃ النباتات يمكن أن تهدئ من معدل ضربات القلب وتخفض ضغط الدم.

⁃ تقلل أيضاً من توتر العضلات المرتبط بالتوتر العام للجسم.

⁃ يمكن أن تقلل أيضاً من الصداع والتعب

⁃ تمتص النباتات وأوراقها الضوضاء وتعكسها، مما يجعل البيئة أكثر راحة للمقيمين أو العاملين في المكان

زراعة النباتات خفض ضغط الدم تحسين الحالة المزاجية الحالة المزاجية الاصابة بالسرطان

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