عشان الحر .. طريقة عمل موهيتو الكيوي

موهيتو الكيوي من المشروبات الصيفية اللذيذة ، إذ يضفي هذا المشروب طابعا مميزا بسبب طعمه المنعش ، ويتم عمله بطرق كثيرة ومبتكرة ، حيث يعشق محبي المشروبات الصيفية الابتكارات في صنع الموهيتو ، فلم يعد الموهيتو التقليدي مشروب الليمون والنعناع سائدا مثل الموهيتو الجديد.

لذا سوف نقدم لكِ طريقة عمل الموهيتو بالكيوي، حتى تتمكني من عمل أفضل مشروب صيفي بنكهة مختلفة عن نكهته التقليدية المتعارف عليها.

المكونات:

قطع كيوي.

شرائح ليمون.

سكر أبيض “حسب الرغبة”.

أوراق نعناع.

عصير ليمونة.

مكعبات ثلج



خطوات التحضير

قومي بإحضار ثمرة كيوي وقطعي من 3 إلى 4 شرائح منها.

ثم احضري الكوب الخاص بالتقديم وضعي بداخله هذه الشرائح ، ثم ضعي من 5 إلى 6 أوراق نعناع طازج ثم قومي بخلط المكونان على الخلاط جيدا مع بعضها البعض بعد إضافة السكر حسب رغبتك الخاصة ،بعد الانتهاء من هرس المكونات، الآن قومي بوضع عصير الليمون عليهما وقلبي المكونات من جديد ،ثم ضعي مكعبات الثلج داخل الكوب حتى تضفي طابعا صيفيا منعش ثم ضعي شرائح الليمون على طبقة الثلج شريحة أو شريحتان فقط ، ثم قومي بسكب المشروب ثم ضعي شريحة من الليمون على طرف الكوب، ولا تنسي وضع الشاليمو لتعطي المشروب شكل جذاب .