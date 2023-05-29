لذيذة وشهية.. طريقة عمل بيتزا التوست في 3 دقائق

بيتزا التوست ، تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها وخفيفة فى تناولها ويعشقها الجميع نظرا لاحتوائها على مكوناتها ذات قيمة غذائية عالية ولذيذة وشهية ومحببه لدى الاطفال ويتم تجهيزها فى3 دقائق ونقدم لكم طريقة عمل بيتزا التوست بخطوات الشيف غادة التلي.
المقادير:
توست ابيض
صلصة بيتزا
فلفل اخضر
زيتون اسود
سوسيس
زعتر
كوب جبنه موتزاريلا
طريقة التحضير:
يفرد التوست فى قاع البايركس ثم يدهن بصلصه البيتزا ثم تضاف جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر
وسوسيس وزيتون وفلفل أخضر ثم تدخل الفرن
على درجة حرارة220درجة حتى تسيح الجبنة
وتقدم ساخنة.