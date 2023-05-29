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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرار عمل حلوى السويسرول بالشوكولاته على الطريقة الفرنسية

السويسرول
السويسرول

يعتبر السويسرول من الحلوى الخفيفة واللذيذة وهي من وصفات المطبخ الفرنسي ونجد الكثير من الأطفال يعشق تناول رول السويسرول بكل انواع الحشوات المتعددة سواء كان بالشكولاته أو الفانيليا أو مربى الفراولة فهى تمتاز بمذاق لا يقاوم .

وفيما يلي سوف نقدم وصفة السويسرول بالشكولاته والكريمة بطريقة بسيطة غير مكلفة.

وصفة الشيكولاتة والكريمة

مقادير:

ربع كوب دقيق
ربع كوب كاكاو بودرة
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة بايكينغ باودر
كوب سكر بودرة
سمن

للحشو :
2 كوب كريمة

طريقة عمل سويسرول بالشوكولاته والكريمة :

احضري صاج  وادهنيه بالسمن ثم غطيه بورق الزبدة بما في ذلك الجوانب ثم ادهنيه بالسمن ورشيه بالدقيق ،ثم تسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم حضري وعاء وضعي البيض واضربيه بالمضرب حتى يتجانس قوامه ثم اضيفي السكر واستمري في الضرب حتى يصبح المزيج سميكاً ثم اضيفي الفانيليا ،ضعي البايكينغ باودر، الكاكاو والدقيق المنخول إلى الخليط السابق ثم قلّبيهم جيدا ثم اسكبي الخليط في الصاج بحيث يغطي كل القاع ،ادخليه الفرن لمدة 10 دقائق ، ثم احضري ورقة زبدة على صاجة أخرى، ورشّيها بسكر
البودرة ،اقلبي الصاج على ورقة الزبدة وهو ساخن واتركيه حتى يبرد ثم قطّعي الجوانب الجافة ، لفّي السويسرول أولاً بدون حشو ثم افرديه وضعي فوقه طبقة من الكريمة ثم لفّيه ثانياً على شكل اسطوانة بالعرض، ثم اتركيه قليلاً لتثبيت لفة السويسرول ثم قطعيه دوائر وقدميه.

سويسرول طريقة عمل سويسرول وصفات المطبخ الفرنسي المطبخ الفرنسي الشكولاتة

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