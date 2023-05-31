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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب لن تتوقعها تسبب تورم الأصابع .. احترسوا منها

تورم الأصابع
تورم الأصابع

يعد تورم أو التهاب الأصابع من الالتهابات الحادة فى اليدين والقدمين ويجعلها مؤلمة ومنتفخة ، وهو ناتج عن التهاب مؤلم فى الأوعية الدموية الصغيرة التى توجد فى الجلد، ويحدث نتيجة التعرض المتكرر للهواء البارد، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى الإصابة بالحكة والبقع الحمراء ،والطفح على اليدين والقدمين.

ننشر أهم أسباب تورم الاصابع وطرق الوقاية والاعراض وفقا لموقع Ladbible

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أسباب تورم الأصابع:

⁃ احتباس السوائل
⁃ الاجهاد مع ارتفاع درجة الحرارة
⁃ الاصابات والصدمات
⁃ النقرص
⁃ الحمل
⁃ الكلى
⁃ فقر الدم
⁃ تصلب الجلد

تشمل الأعراض ما يلي:

⁃ ظهور مناطق صغيرة مثيرة للحكة على الجلد، وغالبًا تكون في القدمين أو اليدين.
⁃ القرحات أو البثور.
⁃ التورم.
⁃ الألم أو اللسعات.
⁃ تغيرات في لون الجلد.

الوقاية

اتبع النصائح التالية لتجنب تورم الأطراف:

⁃ تجنب التعرض للبرد  او الهواء الصادر من المراوح أو نقلل منه.

⁃ أعد تدفئة جلدك بالتدريج بعد التعرض للطقس البارد.

⁃ ارتدِ عدة طبقات من الملابس الواسعة وقفازات ووشاحا وقبعة وأحذية ثقيلة ومقاومة للمياه.

⁃ احرص على تغطية الجلد المكشوف بالكامل قدر الإمكان عند الخروج في الطقس البارد.

⁃ حافظ على دفء يديك وقدميك ووجهك وجفافهم.

⁃ حافظ على دفء منزلك ومكان عملك بشكل مريح.

⁃ الامتناع عن التدخين.

الأصابع احتباس السوائل ارتفاع درجة الحرارة الامتناع عن التدخين الأوعية الدموية البقع الحمراء

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