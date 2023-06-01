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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أبراج تفشي كل أسرارك.. احذر منهم

صدى البلد

هناك بعض الأشخاص لا يحفظون الاسرار، ويفشونها للآخرين دون احترام لخصوصية صاحبها ، ولان صفات الأبراج تتشابه مع صفات صاحبها ، هناك بعض الأبراج أصحابها يبوحون بالأسرار ، لأي سبب من الأسباب،  لذلك أحفظ سرك، وفكر الف مرة قبل أن تبوح به.

 قبل ان نبوح للأخرين بأسرارنا  يجب ان نتعرف علي صفات كل برج لان هناك أبراج يميلون إلى إفشاء الاسرار.

نوضح في هذا التقرير صفات الأبراج وقدرات كل برج في حفظ وصون الاسرار وفقا لموقع Pink villa

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برج الحمل

أصحاب هذا البرج  من الأبراج التي  لا تستطيع حفظ الاسرار حتى أسراره لا يحفظها ويفشيها ، أصحاب هذا البرج يتسمون باندفاعهم وسرعة افشاء الاسرار.

برج الميزان

مواليد برج الميزان لا يستطيعون كتم أي سر  ، وكتم الأسرار هو مهمة صعبة لدى مواليد هذا البرج.  

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يوهمك بحفظ اسرارك لكن يفشيها من وراء ظهرك ، فصادقوهم من دون اخبارهم بأي أمور شخصيّة عنكم.. فأصحاب الجوزاء هم أشخاص اجتماعيون يتميزون بقدرتهم على الاصغاء بل ويشعرونك بالاهتمام ونتيجة لهذا تشعر بالارتياح والأمان ، فتندفع وتبوح بكل الاسرار  لكنهم لا يترددون في افشاء اسرارك للأخرين

برج القوس

أصحاب القوس لا يحفظون شيء داخل نفوسهم وقلوبهم ، وللأسف لا يحفظون سرك ولكن بدون نية سيئة منهم او لآجل استفادة ، انما لانهم يتعاملون بصدق وبطريقة مباشر، لذا بمجرد أنه يسألهم أحد عن شيء عنك لا يترددون في البوح بسرك دون ان يشعرون و يندمون بعد ذلك

برج السرطان

مولود برج السرطان بارع بحفظ الأسرار، ولكن إذا صدر منك أي تصرّف يزعجه أو يمسّ بكرامته، لن يشعر بالراحة والطمأنينة إلا بعد أن يفضح كلّ أسرارك التي يعرفها.

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