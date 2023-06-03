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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن عن تحالف بحري مع السعودية ودول أخرى

السعودية وإيران
السعودية وإيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت ، أن قائد البحرية الإيرانية قال إن بلاده والسعودية وثلاث دول خليجية أخرى يخططون لتشكيل تحالف بحري يضم أيضا الهند وباكستان، وفق ما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج هيرالد.

ونقل عن قائد البحرية الإيرانية  الأميرال شهرام إيراني قوله: "أدركت دول المنطقة اليوم أن التعاون مع بعضها فقط هو الذي يجلب الأمن إلى المنطقة"، ولم  يوضح شكل التحالف الذي قال إنه سيتم تشكيله قريبًا.

وفي مارس، وقعت السعودية وإيران  اتفاق توسطت فيه الصين، وأكدتا على الحاجة إلى الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

وقال إيراني، إن التحالف يشمل أيضا دول الإمارات والبحرين وقطر والعراق وباكستان والهند.

واستأنفت الإمارات العلاقات الرسمية مع إيران العام الماضي.

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