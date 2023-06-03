مدبولي: أنجزنا عمل 10 سنوات في ثلاثة أعوام فقط

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه مع حجم الموانئ الضخمة التي تنفذها الدولة لتكون مصر مركز لوجستي في المنطقة، لافتا إلى أن ميناء الإسكندرية هو الأكبر حيث يستحوذ على أكثر من 60% من تجارة مصر؜.

الحكومة بذلت جهودا كبيرة

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الموتمر الصحفي، إلى أن حجم العمل الذي تم في المواني خلال 3 سنوات كان مقدرا له أن ينتهي في 10 سنوات مؤكدا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتعويض فترة لم نتطرق فيها لمثل هذه المشروعات لافتا إلى أن هذه المشروعات تخلق فرص عمل وتعظم قدرات مصر .

وأضاف مدبولي أن مصر حققت حجم صادرات عالية كما أننا لدينا أكبر الشركات العالمية لإدارة البنية الأساسية المنفذة وهذا يضمن التشغيل الكفء للمحطات.