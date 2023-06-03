عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: أنجزنا عمل 10 سنوات في ثلاثة أعوام فقط

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه مع حجم الموانئ الضخمة التي تنفذها الدولة لتكون مصر مركز لوجستي في المنطقة، لافتا إلى أن ميناء الإسكندرية هو الأكبر حيث يستحوذ على أكثر من 60% من تجارة مصر؜.

الحكومة بذلت جهودا كبيرة

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الموتمر الصحفي، إلى أن حجم العمل الذي تم في المواني خلال  3 سنوات كان مقدرا له أن ينتهي في 10 سنوات مؤكدا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتعويض فترة لم نتطرق فيها لمثل هذه المشروعات لافتا إلى أن هذه المشروعات تخلق فرص عمل وتعظم قدرات مصر .

وأضاف مدبولي أن مصر حققت حجم صادرات عالية كما أننا لدينا أكبر الشركات العالمية لإدارة البنية الأساسية المنفذة وهذا يضمن التشغيل الكفء للمحطات.

 

مدبولى رئيس مجلس الوزراء حجم الموانئ 10 سنوات المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

قرار رسمي بشأن زوج المذيعة في قضية كلب الشيخ زايد

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

بنتها شافتهم سوا | رذيلة عشّاق تنتهي بجريمة في القاهرة

ترشيحاتنا

سعرها صادم .. شاهد هدية حمو بيكا لـ زوجته فى عيد ميلادها

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

هل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بنيتين؟

قطاع الأعمال: 2024.. عام افتتاح مصانع الغزل والنسيج بعد تطويرها

بعد حادث 3 قطارات.. الهند تطلق تحولًا بالسكك الحديدية بقيمة 30 مليار دولار

زيلينسكي من أوكرانيا: قواتنا جاهزة للهجوم المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

برقم صادم .. سعر إطلالة التركية هاندا أرتشيل في أحدث ظهور

خليك في الطبيعي.. 4 وصفات من مطبخك لتسلخات الصيف

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

فيديو

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

بداية الخير وختامه.. البلوجر سارة محمد تعلن خطبتها عبر إنستجرام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ