فتح تحقيق .. هجمات إلكترونية تستهدف شرطة وجيش سويسرا

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم السبت، أنها تحقق في هجوم إلكتروني استهدف شركة "إكسبلاين" للمعلوماتية التي تضم بين عملائها العديد من دوائر الإدارة الفيدرالية وتلك المتعلقة بالكانتونات منها الجيش.

وكشفت صحيفة "لو تان" هذا الهجوم الإلكتروني، موضحة أن "قوات شرطة الكانتونات أو الجيش السويسري أو حتى المكتب الفدرالي للشرطة متضرّرة بشكل غير مباشر".

وأبلغ الجيش قبل أيام بالحادث من قبل شركة "إكسبلاين" السويسرية المتخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن الداخلي.

وقال متحدث باسم الجيش لوكالة "فرانس برس" إن "السلطات المدنية فتحت إجراءات جنائية بشأن عملية القرصنة. وتُحقّق الشرطة في الأمر".

وأضاف أن الجيش يستخدم "حلّاً برمجيًّا من (إكسبلاين) منذ عدة سنوات" ويتم تشغيله "عبر خوادم الاتحاد الخاصة".

ولفت: "يجب التوضيح أن الهجوم لم يطاول نظام الجيش. بناء على الايضاحات التي قدّمها الجيش حتى الآن يفترض أن الحادث لم يسفر عن تسرّب بيانات من أنظمة الجيش".

وقال إندرياس لوفينجر، مدير "إكسبلاين" إنه طلب المساعدة من المركز الوطني للأمن السيبراني في أعقاب الهجوم الإلكتروني، موضحًا "لن نتمكن من تحديد توقيت الهجوم بدقة وحجم سرقة البيانات قبل أن تنشر السلطات المعلومات".

ونفى وجود أي اتصال بين الشركة والقراصنة، مؤكداً أنّه "لن ندفع فدية".