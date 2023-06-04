صحة الشيوخ تناقش تحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية.. اليوم

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران ، عدد من الإجتماعات على مدار أمس الأحد واليوم الإثنين لمناقشة عدد من الإقتراحات بالرغبة المقدمة من الأعضاء.

تناقش اللجنة فى إجتماعها أمس الأحد برئاسة الدكتور على مهران ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن " توفير مسكن للأطباء والممرضين المغتربين خارج مبنى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقه، لزيادة قدرتها الاستيعابية".

يأتي ذلك في اجتماع لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها غدا الإثنين برئاسة النائب أ.د. علي مهران ، الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبين ياسر الهضيبي، رزق علواني بشأن تحفيز الأطباء التخصصات للتواجد في المحافظات الحدودية، وتحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية وتحسين رواتبهم ومراعاة التوزيع الجغرافي"،بحضور ممثلي الحكومة.