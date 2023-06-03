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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكانة وسمعة الدولة.. قرار عاجل لـ لبنان بعد اتهام سفيرها بفرنسا بالاغتصاب

علم لبنان
علم لبنان

تعتزم السلطات في لبنان، إرسال لجنة تحقيق إلى سفارتها في باريس، للتحقيق مع سفيرها رامي عدوان، المتهم بممارسة العنف والاغتصاب بحق موظفتين سابقتين بالتمثيلية الدبلوماسية اللبنانية.

وحسب ما ذكرته الخارجية اللبنانية في بيان صادر على حسابها بموقع “تويتر”، تعتزم الوزارة إرسال لجنة تحقيق إلى سفارة بلادها في باريس للتحقيق مع رامي عدوان والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين لإيضاح ما نقل عن الجهات الرسمية الفرنسية في وسائل الإعلام.

وأوضحت أنها ستوفد لجنة برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش إلى فرنسا للتأكيد "على حرصها بالتعاطي المسؤول مع القضية المطروحة بما يصون مكانة وسمعة الدولة وتمثيلها الدبلوماسي المعتمد في العالم ومن ضمنه لدى الجمهورية الفرنسية".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن رامي عدوان، السفير اللبناني في باريس، من أجل تسهيل التحقيق معه حيث يتهم بـ"الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة" في حق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في باريس.

وقررت الخارجية اللبنانية بناء على تلك الدعوة إيفاد لجنة بهدف التحقيق مع رامي عدوان والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين أيضا.

لبنان باريس الخارجية الفرنسية اغتصاب التمثيلية الدبلوماسية

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