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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نعيد ذكرياتنا الحلوة.. تامر حسني يستعد للغناء في ختام المهرجان العربي بتونس

صدى البلد

وجه الفنان تامر حسنى رسالة للشعب التونسي استعدادا للغناء فى حفل ختام المهرجان العربى بتونس.

وكتب تامر حسني عبر حسابه بموقع تويتر: وحشتوني يا أهل تونس الخضراء يا غاليين على قلبي والله وحشتوني اوي اوي اوي.. مستنيكوا نعيد ذكرياتنا الحلوه من واحنا صغيرين لدلوقتي.

ينظم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية المهرجان العربي هذا العام بتونس بعد الدورة السابقة التي أقيمت بالسعودية، ويشارك تامر حسني بالغناء  في حال الختام.

المهرجان يقام في دورته الـ 23 بمدينة الثقافة بتونس من 12 يوليو إلى 15 من الشهر نفسه.

"عطور عربية"، هو عنوان العرض الفني لسهرة الافتتاح للموسيقار التونسي محمد علي كمون بمسرح الأوبرا بتونس مع مجموعة أصوات وفرق عربية كالفنانة اللبنانية جاهدة وهبة، وغرقة أبناء الجبل الليبية وفرق تراثية تونسية.
 

عرض الاختتام حفل يحييه الفنان المصري تامر حسني بمسرح قرطاج الأثري.

المهرجان يضم البرامج الثقافية والفنية ومعرض لآخر تكنولوجيات الإتصال وسوق للبرامج وندوات حول الدراما العربية في العصر الرقمي والتعليق الرياضي في القنوات العربية   والذكاء الإصطناعي والاعلام وإنتاج الافلام الوثائقية والإعلام السياحي العربي.

المهرجان الذي يكرم عددا من نجوم الإعلام والشاشة العرب، ينظم بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية والتلفزيون التونسي والإذاعة التونسية وعرب سات.

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