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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال شهر مايو.. إصدار 3512 رخصة حيازة كلاب أليفة بالجيزة

ترخيص الكلاب الاليفة
ترخيص الكلاب الاليفة

قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال أحمد خلال شهر مايو المنقضي بالانتهاء من إصدار 3512 رخصة لحائزي الكلاب  الاليفة وذلك من خلال 21 وحدة بيطرية تتوافر بها الخدمة  بجميع أنحاء  محافظة الجيزة.

وذلك بناءا علي تعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوفير الرخص اللازمة لحائزي الكلاب الاليفة وتطوير الخدمة البيطرية المقدمة، بتوفير خدمة مميزة.

حيث يتم  الكشف علي الحيوان  وتحصينه ضد مرض السعار  واعطاء الحائز بطاقة تسجيل حيوان قبل اصدر الرخصة المعدنية.

وتنصح مديرية الطب البيطري بالجيزة، حائز الكلاب بعدم التجول بالكلاب بدون وضع كمامة للفم ووجود طوق علي الرقبة مثبت به الرحصة المعدنية حتى لا يحدث اي حوادث نتيجة اي سلوك مفاجيء للحيوان.

كما أن تكلفة اصدار الرخصة 68.8 جنيها لعام 2023 ومتوفرة بجميع مراكز اداء الخدمة.

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الهيئة العامة للخدمات البيطرية خدمات البيطرية مديرية الطب البيطري مديرية الطب البيطري بالجيزة وحدة بيطرية محافظة الجيزة

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