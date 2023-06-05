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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع نجيب بسيونى بمصر الجديدة يستغيثون من الحواجز الحديدية

صدى البلد

استغاث معاذ محمد ، المقيم شارع نجيب بسيونى -  - بمصر الجديدة - التابع إلى محافظة القاهرة ، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع "صدى البلد" ،  من حجز ركنات السيارات بالشارع عن طريق وضع حديد في الأرض مما يعرقل السير ويعتبر إشغال طريق.

 

ويقول فى رسالته : نعانى نحن سكان شارع نجيب بسيونى  - بمصر الجديدة - التابع إلى محافظة القاهرة ، اشغلات اعمدة حديد مثبتة بأقفال بالأرض وتشويه المنظر وعمل الحواجز الحديدية لحجز أماكن لانتظار السيارات ويقومون بركن السيارات علي الرصيف غير مكترثين بما يسببه من أضرار وتشويه المنظر أو اصطدام أي سيارة أخري بالحواجز الحديدية .

 

وناشد المسئولين بحي مصر الجديدة  بسرعة حل هذا المشكلة ورفع الحواجز الحديدة لإتاحة الأماكن لركن سيارات المترددين علي الشارع وعدم عرقلة حركة سير السيارات.      

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اشغلات اعمدة حديد اعمدة حديد مثبتة إشغال طريق الحواجز الحديدية انتظار السيارات ركنات السيارات

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