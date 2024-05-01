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برلمان

دفاع النواب: البيان "المصري - الكويتي" أكد وحدة رؤية الدولتين للعديد من التحديات بالمنطقة

أحمد العوضي، رئيس
أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

أشاد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية،   بمخرجات القمة  المصرية الكويتية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الثلاثاء وما صدر عنها من بيان مشترك اكد علي توحيد رؤية الزعمين حول العديد من القضايا المتصاعدة في المنطقة، ومدي تطابق الرؤى العربية لمواجهة هذه التحديات.

وقال النائب اللواء أحمد العوضي في بيان له، إن البيان المصري الكويتي المشترك تضمن التأكيد علي ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام لدخوا للمساعدات الإنسانية للاشقاء، فضلا عن ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وايضا التأكيد على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار في السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكرياً، مثمناُ موقف امير الكويت وتاكيدة علي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، في  الوقت الذيب اعلن رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، مؤكداً علي موقف الكويت الشقيق الثابت في مساندة الدولة المصرية، ودعمها لكل ما تتخذه القيادة السياسية المصرية من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وتعزيز مسيرتها السياسية والاقتصادية والتنموية، خاصةً في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، إلي أن "المباحثات المصرية  - الكويتية " شهدت توافقا علي وحدة الرؤى والمواقف تجاه العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح الأخوية المشتركة، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، مشدداً علي أهمية الزيارة في ذلك التوقيق، قائلا: " الزيارة لها دلالات واضحة وصريحة وهامة للتأكيد علي الدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات التعاون المشترك، في إطار السعي لدعم وحماية حالة السلم والأمن في مواجهة التحديات والقضايا المتصاعدة في المنطقة، ومدي تطابق الرؤى العربية لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، ان " مصر والكويت " تربطهما علاقات متميزة وتاريخية وبينهما قواسم مشتركة، وتجلى ذلك أكثر في العلاقة المتميزة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، والتوافق في الرؤى والملفات المشتركة بمختلف الأصعدة، ومنها الإقليمية، مشيرا  الي أن تاريخ العلاقات بين البلدين يزخر بالمواقف التي تعكس العلاقات الودية بين الشعبين، وهو ما أكدته المواقف الداعمة من كل من الجانبين للآخر، التي ساهمت بالأساس في تعميق أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ونوه النائب اللواء أحمد العوضي، إلي أن استعراض الزعيمين المصري والكويتي، عددا من الملفات والتطورات الإقليمية والدولية، والتي جاءت في مقدمتها القضية الفلسطينية، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها، مع التأكيد علي أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين لدعم حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يؤكد دعم  القيادة المصرية للقضية في جميع اللقاءت والمباحثات والمحافل الدولية، مثمناً في الوقت ذاته تأكيد أمير الكويت علي المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى شعبه، إيمانًا منه بأن مصر هي العمق الإستراتيجي العربي، وأن استقرار مصر هو دعامة للعالمين العربي والإسلامي، قائلا: منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل ، تأكيدا جديداً علي تعميق وتجسيد وتوطيد للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

حزب حماة الوطن النائب أحمد العوضي الرئيس عبد الفتاح السيسي امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

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