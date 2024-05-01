غادة عبد الرازق تنافس فى رمضان 2025 بمسلسل جديد.. تفاصيل

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن تعاقدها على مسلسل جديد من المقرر عرضه فى رمضان المقبل، كما أنها تحضر إلى فيلم جديد تعود به إلى السينما.

وقالت غادة عبد الرازق، عبر برنامج “et بالعربى”: “أحضر لمسلسل جديد في رمضان القادم 2025، أتمنى أن يعجب الجمهور”.

وأكدت غادة عبد الرازق، أنها تحضر لفيلم جديد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنه من المقرر عرض فيلم بعنوان “البقاء للأفضل” في دور العرض حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشاركها البطولة الفنان أحمد آدم والفنان بيومي فؤاد.

وعلقت الفنانة غادة عبد الرازق على الانتقادات التى وجهت لها بشأن فارق السن الذى كان بينها وبين الفنان محمد علاء الذى كان يجسد دور زوجها ضمن أحداث مسلسل “صيد العقارب” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

وقالت غادة عبد الرازق، خلال لقائها فى برنامج “et بالعربي”، إنها دائما تحب إثارة الجدل، وإنها كانت ستشعر بعدم الرضا إذا مر المسلسل مرور الكرام على الجمهور.

وأضافت أن الانتقادات بشأن وجود فارق سن بينها وبين محمد علاء لا تشغلها مطلقا، وأن هذا مجرد تمثيل، معلقة: “أنا اتجوزت ناس أكبر مني وناس أصغر مني، وإحنا كنا بنمثل”.

وقد أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب"، مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه، وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

وشارك مسلسل “صيد العقارب” فى الماراثون الرمضاني 2024، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطي، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مي القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتي، ريم المصري، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.