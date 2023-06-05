مجلس مدينة العريش يشن حملة مكثفة لإزالة المباني والتعديات المخالفة

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، محافظة شمال سيناء ، قرارا بتشكيل حملة إزالة للاشغالات بأحياء العاصمة ، في إطار تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحفاظ علي ممتلكات الدولة وإزالة التعديات عليها .

وقد شارك في الحملة سكرتير عام المجلس ومدير الإدارة الهندسية والمتابعة، في وجود شرطة المرافق، حيث وتم المرور علي امتداد شارع علي بن أبي طالب بجوار مدرسة ابي حنفيه.

واستقرت الحملة، عن رفع جميع الاشغالات بمحيط المدرسة، كما تم إزالة كشك بدون ترخيص بجوار مخازن المجلس القديمة .

وقال اللواء أسامة ، إن إدارة المتغيرات المكانية بمجلس مدينة العريش ، تشارك مع اللجان المشكلة في منع التعدي على أملاك الدولة ، ومتابعة التغيرات الجديدة ، داخل الأحياء.

ويهيب رئيس المدينة بالمواطنين بعدم الاقدام علي أعمال البناء المخالف، أو إقامة اكشاك أو تندات أو شوادر بدون الحصول على تصاريح مسبقة طبقا للقوانين .