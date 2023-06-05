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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إشادة بتقدم مصر 10 مراكز عالمية في مؤشرات الأداء البيئي

صدى البلد

أشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال بالإنجازات التي حققتها وزارة البترول والثروة المعدنية خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ترتب عليها تقدّم مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول بقطاع الطاقة المتجددة ومؤشرات الأداء البيئي وفقاُ للتقارير العالمية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة عام 2023 في الخامس من يونيو كل عام .

و أوضح سعد الدين بأن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر من القطاعات الاستثمارية الواعدة في جذب فرص الاستثمار الأجنبي المباشر والذى يتمتع بفرص نمو كبيرة جاذبة لرؤوس الأموال.

أعرب الدكتور محمد سعد الدين عن تفاؤله الكبير في مستقبل مصر اقتصاديا ودولياً بعد تربعها على عرش كٌبرى الدول المنتجة للطاقة من مختلف مصادرها.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقدم مصر 10مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة، وهو مؤشر يهدف إلى قياس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة والتحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع، إذ جاءت في المركز رقم 29 في نوفمبر 2022 مقـابل المـركز رقـــم 39 في مارس 2015 وذلك ضمن 40 دولة يتضمنها المؤشر .

 كما ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة ( طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مــن 10.2 جيجا وات/ســاعة عـــام (2020/ 2021) الـى 10.4جيجا وات /ساعة عام ( 2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 2%.

من ناحية أخرى أكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات بأن مصر اقتحمت السوق العالمي للطاقة من أوسع أبوابه بكونها أصبحت مركزا إقليميا لإنتاج الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وتحقيقها مركزاً مهماً لصناعة البتروكيماويات في المنطقة، واستطاعتها في تسويق استخدام الطاقة النظيفة من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ (COP27) الماضي على أرضها بشرم الشيخ.
 

اتحاد الصناعات الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبي المباشر البتروكيماويات البترول الثروة المعدنية الطاقة الجديدة الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائية

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