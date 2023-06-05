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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق.. أولي صفقات بيراميدز للموسم الجديد

صدى البلد

فجر مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز مفاجأة كبري بشأن تدعيم صفوف الفريق بصفقات استعدادا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، أن إدارة النادي قررت ضم مصطفى فتحي نهائيا وتفعيل بند احقية الشراء من التعاون السعودي.

يذكر أن مصطفي فتحي انضم لصفوف بيراميدز مقابل 200 الف دولار معاراً من التعاون السعودي.

أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق أمام فيوتشر بهدف دون مقابل وحصد ٣ نقاط مهمة والابتعاد بفارق ٧ نقاط بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مشددا على أن الفريق استحق الفوز ولعب من أجلة منذ الدقيقة الأولى، وكان بإمكانه الفوز بأكثر من هدف، ولكن في النهاية الفوز مهم والثلاث نقاط غالية.

وشدد على أن لاعبي بيراميدز أثبتوا أنهم رجالا وعلى قدر المسئولية خاصة بعد الخروج الأفريقي وخسارة لقبي الكأس والسوبر المصري، ويحسب لهم أنهم قرروا التعويض في الدوري وتحقيق الانتصار تلو الآخر، ومن المهم مواصلة المسيرة والفوز الثامن تواليا في مواجهة فاركو المقبلة والتي لابد من الفوز بها للاقتراب أكثر من حسم المركز الثاني والاستمرار ولم لا في المنافسة على لقب الدوري، قبل التوقف الدولي المقبل.

هاني سعيد أكد أنه خلال ٣ أسابيع ينتظر عودة الثنائي عبد الله السعيد وأسامة جلال للفريق بعد سفرهما عن طريق النادي لألمانيا لإجراء الفحوصات اللازمة هناك، وحاليا يستعد الثنائي للسفر مجددا لبدء المرحلة الثانية من برنامج العلاج والتأهيل.

 

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