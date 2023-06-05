زعم السفر لأداء العمرة| إدانة سعودي بالسجن المؤبد لهذا السبب

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، صدور حكم بإدانة مواطن بالسجن لمدة 20 عاماً، وتغريمه 100 ألف ريال؛ لاستغلاله عائلته في ترويج المخدرات.

وبحسب العربية نت، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بحيازة (95) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، وعدد (4047) حبة من حبوب البريجابالين المؤثرة عقلياً، مخبأة في أماكن سرية بمركبة عائدة لزوجته بقصد نقلها إلى محافظة جدة.

كما بينت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم باستغلال عائلته في نقل المخدرات، وإيهامهم بالسفر لأداء مناسك العمرة.

وأوضح المصدر أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (20) سنة، وتغريمه 100ألف ريال.