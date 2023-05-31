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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كلماته أشعلت مواقع التواصل| مأساة أب سعودي ماتت ابنته قبل 24 ساعة من زفافها

صدى البلد

بكلمات مؤثرة أشعلت رسالة لأب سعودي تعاطف المئات على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وبحسب وسائل إعلام، نشر هذا الوالد المفجوع على تويتر، صورة من دعوة لزفاف ابنته، كاتباً "دعواتكم لابنتي رغد سلمان حسن الفيفي، كان زفافها يوم الأحد ۸ ذو القعدة، ولكنها زُفت يوم السبت في كفنها إلى أرحم الراحمين.. اللهم عوضها شبابها بالجنة، واغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة وثبتها عند السؤال".

لتنتشر تلك الكلمات المؤثرة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه العديد من السعوديين عبارات العزاء للأب المكلوم، لاسيما بعدما تحولت فرحة أسرته بزفاف ابنتها إلى مأساة.

يشار إلى أن وفاة رغد سلمان البالغة من العمر 20 عاماً وقعت قبل يوم واحد من زفافها الذي كان من المقرر عقده على ابن عمها، أمين بن سليمان الفيفي، الأحد الماضي.

واستبدلت أسرتها فستان الزفاف بالكفن، لتتحول البسمة على ثغور الأهل والأقارب القادمين من خارج المنطقة إلى حزن وبكاء.

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