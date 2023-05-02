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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماسأة عائلية في السعودية.. حادث مروع يودي بحياة 6 أطفال من أسرة واحدة..شاهد

صدى البلد

أظهر مقطع مصور جرى تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لحظة مروعة لاصطدام مركبتين قادمتين من اتجاهين متعاكسين مما أدى إلى مقتل 6 أشقاء من عائلة واحدة.

وذكر موقع "سبق" المحلي أن الحادث قد وقع على الطريق الواصل بين محافظة الطائف ومنطقة الباحة، جنوب غربي المملكة.

وأشارت التقارير إلى أن والدي الضحايا وثلاثة أشقاء آخرين قد نقلوا إلى المستشفى في حالة خطير ة، في حين لقي سائق السيارة الأخرى مصرعه.


وقال عم أطفال الضحايا، سالم الغامدي: "أثناء عودة أُسرة شقيقي أحمد من المدينة المنوّرة للباحة.. وعند وصولها للطريق الرابط بين الباحة والطائف وقع حادث مروري أليم تُوفي فيه 6 أشقاء.. أكبرهم في السابعة عشرة من عمرها وأصغرهم سنتان ونصف".

وأوضح الغامدي في تصريحات لموقع سبق أن الأب والأم وابنتان وابن قد نقلوا إلى العناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطائف.

وأضاف الغامدي "خرج شقيقي من العناية المركّزة لكنه لا يزال في مرحلة التنويم"، مضيفا: "تمّت الصلاة على 6 من أفراد أسرتنا سوياً قبل دفنهم بمحافظة الطائف".

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مقطع مصور مواقع التواصل الاجتماعي السعودية اصطدام مركبتين محافظة الطائف منطقة الباحة

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