السيول تغرق شوارع عسير في السعودية وتجرف السيارات | فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، عدة مقاطع فيديو ترصد السيول التي غمرت منطقة عسير بمحافظة محايل وتسببت في قطع الشوارع وتجرف المركبات في محافظة محايل بمنطقة عسير (جنوب غرب).



وتسببت الأمطار الكثيفة والسيول في قطع الطرقات، وانهيارات في بعض المواقع وتساقط للصخور في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

ووجه محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح بسرعة فتح الطرق أمام بعض القرى المعزولة ومتابعة ورفع ما خلفته السيول على الطريق الرابط بين محايل وأبها وكذلك بعض المواقع داخل المحافظة.

